Digitalizzazione: Vaccarono (Multiversity), Italia inferiore del 40% a Spagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - "L'Italia sconta un pesante ritardo nella digitalizzazione del Paese: oggi soltanto poco piu' del 40% degli adulti e' dotata di skills digitali di base". Lo ha detto Fabio Vaccarono, presidente e ad del gruppo Multiversity, ospite al Festival dell'Universita' di Trento. "Con una penetrazione nell'on line che e' il 40% in meno, scontiamo una forbice molto significativa nei confronti della Spagna, Paese a noi affine culturalmente, ma che dal punto di vista della scommessa del futuro non ci vede neanche", ha detto Vaccarono. Il gap pesa enormemente anche sui costi che il Paese deve sostenere: per uno studente di universita' digitale si spende sette volte meno che per un fuorisede. Siamo anche il sesto peggior Paese per tasso di formazione e di disoccupazione: con un giovane su quattro che non studia e non lavora. "Come percentuale di laureati, l'Italia e' il peggior Paese della Ue - ha aggiunto l'ad di Multiversity - peggio di noi fa solo la Romania, che pero' ci supera sulle discipline stem (science, technologies, engineering, maths. C'e' un missmatch enorme tra perdita produttiva e i bisogni sempre piu' pressanti del sistema produttivo".

(RADIOCOR) 28-05-23 14:25:00 (0077) 5 NNNN