Digitalizzazione: su documenti e 'dati impliciti' progetto di ricerca UniBas-Multipartner

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott - Un progetto di ricerca dell'Universita' della Basilicata, in collaborazione con Multipartner - pmi innovativa specializzata nelle virtual data room e nella cybersecurity - per dare la caccia ai cosiddetti 'dati impliciti' nei documenti digitali, una frontiera che promette di diventare rilevante per le aziende sia nella sicurezza informatica sia in altre funzioni come il monitoraggio interno o la gestione di operazioni e rapporti con terzi. 'Il progetto di ricerca riguarda il controllo e la tracciabilita' dei documenti, ma anche l'analisi dettagliata di tutto cio' che i documenti contengono non solo nei dati espliciti, quindi nel testo del documento, ma anche nei dati impliciti: tutte le informazioni cioe' contenute nei metadati del documento - spiegano per la newsletter Digi Tales i responsabili del progetto Domenico Daniele Bloisi, ingegnere del dipartmento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Universita' della Basilicata, e Laura Atzeni, project manager di Multipartner - Questi metadati sono importantissimi: se analizzati possono fornire un valore aggiunto alle aziende, ad esempio fornendo statistiche sul lavoro interno; in contesti come le due diligence, le operazioni di merger&acquisition o la board communication (il flusso di informazioni e documenti di cui vengono forniti gli amministratori di una societa', ndr) e' essenziale d'altro canto la possibilita' di oscurare alcuni dati sensibili perche' non arrivino a terzi'. Il settore sanitario, in particolare nella sperimentazione clinica, e quello bancario, a partire dalle operazioni sui portafogli di mutui e crediti deteriorati, sono due campi in cui l'anonimizzazione di tutti i dati e' fondamentale.

'Le informazioni implicite ed esplicite nei documenti digitali', questo il nome dell'iniziativa in jv tra l'ateneo e l'azienda IT, che e' stata presentata negli stand del Maker Faire 2021 ed e' stata inserita da Italian Tech tra i 20 progetti piu' interessanti dell'ultima edizione dello stesso salone romano dell'innovazione.

