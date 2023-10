Digitalizzazione: Guidesi, obiettivo strategico Lombardia, lavorare su conoscenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monza, 31 ott - Per la Regione Lombardia "uno degli obiettivi strategici per l'anno prossimo sara' quello della digitalizzazione. C'e' ancora scarsa conoscenza di quello che la digitalizzazione puo' offrire e questo e' un fronte su cui occorre lavorare". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, durante la terza tappa del roadshow organizzato da Regione Lombardia e in corso a Monza. "Durante la pandemia abbiamo dovuto superare, in modo quasi obbligato, il muro che ci separava dalla digitalizzazione. Il capitale umano riuscira' ancora una volta a capire quali saranno le influenze positive, per questo rimango molto ottimista sulle possibilita' e opportunita' che la digitalizzazione ci offre", ha detto Guidesi, sottolineando che "il problema principale e' una scarsa conoscenza e quindi dobbiamo lavorare su questo fronte, anche perche' i consumatori sono oggi molto piu' attenti al processo produttivo".

Ars

(RADIOCOR) 31-10-23 11:50:01 (0379) 5 NNNN