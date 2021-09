Digitalizzazione: Federmeccanica lancia DigitalMec per 1,6mln di addetti -2

Benaglia (Fim), competenze base evitano rischio isolamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 set - Roberto Benaglia, segretario generale di Fim-Cisl, sottolinea nel corso della presentazione nella sede del Cnel, l'importante innovazione contrattuale realizzata dai metalmeccanici e osserva che la mancanza di competenze digitali oggi rischia di creare "nuove barriere architettoniche non fisiche, rischia di portare i lavoratori ad essere isolati". Per il sindacalista l'ambizione e' di dare competenze digitali di base a tutti i lavoratori. Una sfida che Benaglia paragona a quella "della terza media per i nostri padri, senza la quale non potevi lavorare". Francesca Re David, segretario generale Fiom Cgil, sottolinea che i metalmeccanici sono sempre stati un comparto apripista sul terreno della formazione e quella prevista dal nuovo contratto e' un passaggio fondamentale, con il riconoscimento del "diritto soggettivo alla formazione in orario di lavoro". Per la sindacalista "e' un fatto anche di democrazia e di partecipazione che rende il lavoratore un cittadino piu' consapevole"". Rocco Palombella, segretario generale Uilm , sottolinea nel suo intervento il ritardo "pauroso" nella digitalizzazione che si registra nelle pmi e in particolare l'alta percentuale di microimprese (60% secondo il sindacalista) che lavorano con zero tecnologie digitali. Alla presentazione di DigitalMec e' intervenuto anche il Governo, con la sottosegretaria al ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Assuntela Messina che ha sottolineato l'importanza della sfida dell'alfabetizzazione per i lavoratori. "Lavorare sulle competenze di tutti fa parte di una visione di transizione digitale democratica che puo' avviare un nuovo percorso di sviluppo".

