Digitalizzazione: Emilia-Romagna prima in Italia, indice Desi regionale al 59%

Lo studio dell'Osservatorio PoliMi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - L'Emilia-Romagna e' la regione piu' digitalizzata d'Italia con un indice Desi regionale pari al 59%, il valore piu' alto tra tutte le regioni italiane. Lo certifica l'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, che colloca al secondo posto il Trentino-Alto Adige (58%) e al terzo la Lombardia (57%). L'indice misura il livello di sviluppo digitale dei territori, ispirandosi al Desi europeo (Digital Economy and Society Index), e nel 2025 e' stato aggiornato per allinearsi alla strategia Digital Decade 2030 della Commissione europea, che punta su competenze, infrastrutture, imprese e servizi pubblici digitali.

Il dato piu' rilevante riguarda proprio i cosiddetti "servizi pubblici digitali", dove l'Emilia-Romagna risulta la migliore in Italia, "ossia nella misura della diffusione dell'e-government e dei servizi digitali sanitari", spiega una nota.

