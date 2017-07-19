Dati
            Notizie Radiocor

            Digitalizzazione: Emilia-Romagna prima in Italia, indice Desi regionale al 59% -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - 'In questa specifica dimensione siamo la regione italiana con il livello di digitalizzazione piu' elevato, grazie all'impegno per l'innovazione digitale che in questo territorio si porta avanti da tempo', spiega in una nota l'assessora regionale all'Agenda digitale, Elena Mazzoni, la quale ricorda che lo strumento di riferimento e' l'Agenda digitale Emilia-Romagna 2025-29, in fase conclusiva di approvazione e frutto di un percorso 'partecipato di elaborazione dei principi e delle aree di intervento che la caratterizzeranno'.

            La strategia Digital Decade 2030 punta a un mondo digitale inclusivo, nel quale "nessuno viene lasciato indietro", connettivita' anche nelle aree montane e rurali, imprese - comprese le piu' piccole - capaci di usare tecnologie avanzate e servizi pubblici completamente online.

