Digitalizzazione: Confindustria, 18 organizzazioni aderiscono a Gaia X

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - Sono 18, tra imprese e associazioni, le organizzazioni italiane presentate da Confindustria che hanno aderito a 'Gaia-X', il cloud europeo per l'archiviazione, l'utilizzo e la condivisione dei dati all'interno dell'Ue. Il livello delle adesioni conferma il forte interesse del settore privato nel progetto europeo che ha l'obiettivo di sviluppare forniture europee di servizi cloud e di definire i relativi standard. A partire dal luglio scorso, grazie alla collaborazione tra Confindustria e Dipartimento per la Trasformazione digitale, e' stata avviata un'attivita' di informazione sul progetto che ha portato le imprese italiane a dare il loro notevole apporto. Lo comunica Confindustria, esprimendo apprezzamento per l'impegno della Ministra per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano sul Progetto Gai X. Al momento hanno aderito 25 Paesi Ue, con Cipro e Danimarca che si accingerebbero a farlo. Si tratta di un progetto che rafforza l'autonomia e la competitivita' dell'Unione Europea in un campo di importanza strategica per le imprese europee e per l'economia del continente.

