Digitalizzazione: 7 comuni su 10 in Cloud, ma i piccoli faticano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Comuni avanti a due velocita' in fatto di digitalizzazione. Nel 2023 il 94% dei Comuni ha presentato piani di migrazione al Cloud nell'ambito del Pnrr, il 68% ha ormai tutto il proprio portafoglio di gestionali in Cloud. Ma la dimensione fa la differenza quando si tratta di vera trasformazione digitale: solo un terzo dei Comuni di piccole dimensioni ha formato tutto il personale, contro il 46% di quelli medio-grandi.

Con, quindi, un reale utilizzo ben diverso.

A scattare la fotografia una ricerca degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano in collaborazione con AssoSoftware, l'Associazione italiana produttori software e l'Osservatorio Agenda Digitale. In particolare, i software di gestione amministrativa e contabile superano ormai l'80% di diffusione, seguiti da gestione documentale e workflow e gestione risorse umane adottati dal 60% dei comuni. Ma con una maturita' digitale molto diversa: per il 36% si e' ancora allo stadio iniziale del percorso, con alcuni processi ancora non completamente digitalizzati e poca visione di un cambiamento organizzativo; il 28% dei comuni italiani e' nel pieno del percorso, su spinta dei fondi Pnrr per la digitalizzazione. Solo un terzo, il 36%, e' gia' davvero digitalizzato.

ami

(RADIOCOR) 18-02-24 13:14:44 (0333) 5 NNNN