Digitalizzazione: 7 comuni su 10 in Cloud, ma i piccoli faticano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Il Pnrr ha segnato un punto di svolta, ma la strada e' ancora lunga per una piena trasformazione della Pubblica Amministrazione, si fa notare. 'La Pubblica Amministrazione italiana sta vivendo un momento di accelerazione. I software gestionali rappresentano una colonna portante di questo percorso degli enti locali per i servizi a cittadini e imprese' spiega Marina Natalucci, Responsabile della ricerca. 'Spesso, pero', si adottano soluzioni digitali piu' per rispondere a obblighi e adempimenti che per una reale scelta di un cambiamento.

Esistono ancora livelli di maturita' diversi tra grandi e piccoli enti', dice.

Tutti concordi, invece, in quanto a benefici: una maggiore visibilita' e tracciabilita' dei processi, per per 7 comuni su dieci, oltre a riduzione degli errori (63%) rapidita' di risposta al cittadino e aggiornamento dei dati in tempo reale (62%), supporto a modalita' di lavoro nuove nell'organizzazione (62%) e supporto alle decisioni (62%).

