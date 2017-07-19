Digitale: veneta Wow Haus punta a chiudere il 2025 con ricavi in crescita a 3 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Wow Haus, il nuovo polo del digitale e della creativita' con sede a Spinea, nel veneziano, punta a chiudere il 2025 con un fatturato di tre milioni di euro, in crescita rispetto ai 2,2 milioni del 2024. L'azienda opera su quattro pilastri fondamentali, una trentina di dipendenti che offrono servizi molto verticali nell'ottica di essere una sorta di 'fabbrica' che genera reddito per le aziende attraverso il marketing e la comunicazione. Wow Haus e' anche societa' Benefit, il suo impatto sul territorio si concretizza in sponsorizzazioni per eventi e societa' sportive; inoltre organizza le FuckUp Nights di Venezia e Treviso, format che racconta come dai fallimenti si possano creare opportunita'. 'Il nostro obiettivo e' generare valore concreto per le aziende, trasformando la comunicazione in crescita economica. Non vendiamo servizi, ma esperienze capaci di far vedere, sentire e vivere i progetti prima ancora che esistano. E' questa la nostra idea di futuro: unire la precisione dell'artigiano con la visione dell'innovatore', spiega il ceo Andrea Pilotto.

