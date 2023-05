Digitale: Profumo, banche lavorano a trasformazione, cose vanno fatte bene

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 26 mag - Il Wallet "e' una grande innovazione, e' un tassello della societa' digitale che non e' ancora in essere. Ci vorranno circa due anni perche' il wallet europeo venga rilasciato, gli stati membri potranno accelerare nel frattempo". Lo ha detto Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, a margine di un panel sul wallet europeo durante il Festival dell'Economia di Trento. Anche il sistema bancario si dovra' adeguare e sta gia' lavorando in questo senso, investendo nella digitalizzazione. "Il sistema bancario viaggia su due strade in qualche modo parallele: da una parte ci sono le banche nate digitali che non hanno problemi, dall'altro ci sono quelle tradizionali che si stanno trasformando in ottica digitale e presentano elementi di attrito perche' possano veramente trasformarsi", ha detto, sottolineando che "a noi sembra che i tempi siano molto lunghi, in realta' sono relativamente brevi, specie se si pensa a quello che e' successo con il green pass che e' stato qualcosa di veramente eccezionale. Io credo ci voglia anche un po' di ottimismo, naturalmente le cose bisogna farle bene, perche' sulle transazioni bancarie si parla anche di denari".

Profumo si e' detto convinto che "le banche si stiano impegnando molto da questo punto di vista e stiano investendo e quindi mi auguro che nei prossimi due anni riescano in questa trasformazione". Un altro fronte cruciale su cui investire e' quello della formazione in ambito digitale: "Io credo che il Paese debba avere questa consapevolezza. Le nuove generazioni sono native digitali e devono essere accompagnate, ma non ci si deve dimenticare delle persone piu' grandi, il Paese non puo' essere spaccato e quindi e' necessario mettere in gioco attivita' di formazione per tenerle a bordo. E poi c'e' tutta la parte che riguarda le persone che operano nella pubblica amministrazione, che non sono degli utenti, ma persone che interagiscono e anche per queste e' necessario dare loro una formazione adeguata", ha detto, dicendosi convinto che "la formazione sia centrale per il nostro Paese, per avviarsi verso questa modernizzazione rispetto alla quale non si puo' tornare indietro".

