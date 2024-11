Digitale: PoliMi, 5G industriale Italia a 14,5mln nel 2024, solo 7% budget ict -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - 'Il 5G prosegue nella sua traiettoria di sviluppo, ma a piccoli passi e con una velocita' decisamente sotto le aspettative', dice Giovanni Miragliotta, responsabile scientifico dell'Osservatorio 5G & Beyond. 'Se da una parte, infatti, rappresenta una risposta alla crescente domanda di connettivita', dall'altra sono ancora molte le barriere ad un'adozione piu' diffusa. Le motivazioni di questa scarsa crescita sono diverse, dalla mancanza di una forte domanda, ai costi ancora molto elevati, alla mancanza di una politica univoca sullo spettro che favorisca la replicabilita' delle soluzioni in diversi Paesi'.

Il 5G in Europa incide soprattutto sul settore manifatturiero (34% dei casi), logistico (28%) e universita' e centri di innovazione (14%). L'Italia non fa eccezione: nel manifatturiero sono il 26% dei casi censiti, in universita' e centri di innovazione il 23% e nell'ambito logistico in 13%.

In quest'ultimo la spinta arriva soprattutto dai porti, che contano oltre meta' dei casi a livello europeo di utilizzo del 5G, con il monitoraggio degli spazi portuali con telecamere intelligenti per garantire la sicurezza delle persone o il telecontrollo di asset.

'Un cambio di marcia nel percorso di sviluppo del 5G richiede un'azione su diversi fronti. Da parte delle aziende, in un mondo in cui il digitale rappresenta un vantaggio competitivo, la connettivita' non puo' piu' essere vista come una semplice voce di costo da minimizzare, ma un abilitatore indispensabile dell'innovazione digitale. Anche l'ecosistema dell'offerta deve pero' fare la sua parte, creando un'offerta di servizi e applicazioni che vada oltre la connettivita'. Da ultimo, occorre anche un sistema regolatorio che non crei ostacoli allo sviluppo dei progetti 5G', osserva Marta Valsecchi, direttrice dell'Osservatorio 5G & Beyond.

