Digitale: nuovo scontro Usa-Ue, Bruxelles reagisce duramente a rapporto Congresso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 3 feb - La Commissione europea ha respinto l'accusa da parte americana di aver costretto le piattaforme 'social' a esercitare azioni di censura, con una campagna decennale per controllare quanto viene espresso online. 'Sono accuse completamente infondate e assurde - ha indicato il portavoce responsabile del settore digitale -, la liberta' di espressione e' un diritto fondamentale in Europa". L'accusa proviene da un rapporto della commissione giustizia del Congresso Usa che mette sotto tiro le regole europee sui servizi digitali. Secondo tale rapporto il Digital services act e' congegnato da impedire la liberta' di espressione perche' costringe le piattaforme social ad adeguarvisi. La Commissione ha reagito con particolare calore accusando le piattaforme digitali di influenzare perfino i processi elettorali attraverso gli algoritmi. La realta' e' opposta a quella indicata dal rapporto Usa: 'Sono le regole europee che stanno garantendo il diritto di espressione contro le Big tech. Il settore dei servizi digitali sono al centro di uno scontro politico-culturale oltreche' economico-finanziario tra la Ue e l'amministrazione Trump da quando si e' insediata. Il vicepresidente Vance ne ha fatto quasi un feticcio: fin dai primi interventi pubblici indico' che 'l'America non accettera' che alcuni governi stranieri stringano le viti sulle aziende tecnologiche statunitensi con impronte internazionali contestando la legittimita' delle norme tecnologiche Ue e sull'intelligenza artificiale.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

