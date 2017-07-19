Digitale: Infratel, 21 milioni per aree Centro Italia colpite da sismi 2009 e 2016

Rete in fibra di 1.216 km e banda ultra-larga per 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Infratel Italia annuncia un investimento di 21 milioni di euro sulla digitalizzazione delle aree colpite dai sismi del 2009 e 2016. Con il progetto di 'Potenziamento infrastrutturale per la resilienza della comunicazione', nella Sub Misura A.1.1 del Piano Complementare al PNRR, si legge in una nota, e' prevista la creazione di una rete in fibra ottica di oltre 1.216 km che connettera' i Data Center regionali di L'Aquila, Tortoreto, Ancona, Acquasanta Terme, Foligno e Terni attraverso un anello interregionale ad altissima capacita' (100 Gbit/s). Oltre alla posa della fibra, il piano garantisce l'accesso internet a banda ultra-larga (1 Gbit/s) a 183 sedi municipali tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, offrendo servizi di connettivita' gratuiti per almeno cinque anni. Questo ecosistema digitale non si limita al cablaggio degli uffici pubblici, ma include soluzioni verticali come una rete radio dedicata alla Protezione Civile e l'installazione di punti Wi-Fi alimentati da fotovoltaico lungo le ciclovie e i cammini montani.

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