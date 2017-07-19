Digitale: Fondazione sostenibilita' condanna modalita' di proroga di chat control

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - La Fondazione per la Sostenibilita' Digitale - Digital Transformation Institute Ets esprime ferma condanna per le modalita' con cui il 9 luglio il Parlamento europeo e' stato indotto ad approvare la proroga di chat control: un testo respinto dall'Aula lo scorso 26 marzo, ripresentato dal Consiglio come proposta formalmente nuova e rimesso al voto in seconda lettura, dove per la bocciatura serviva la maggioranza assoluta, nell'ultima seduta utile prima della pausa estiva.

'Quello che e' accaduto a Bruxelles e' grave due volte', dichiara Stefano Epifani, presidente della Fondazione. 'E' grave nel merito, perche' riattiva la scansione delle comunicazioni private di mezzo miliardo di cittadini europei senza mandato e senza controllo giudiziario, affidandola alla discrezionalita' delle piattaforme. Ed e' grave nel metodo, perche' aggira un voto parlamentare esplicito con un artificio procedurale. Se una norma bocciata puo' risorgere semplicemente cambiandole il nome, il voto democratico diventa un parere facoltativo. Questo e' un precedente che dovrebbe allarmare chiunque, a prescindere da come la pensi su Chat Control'. Per la Fondazione, la definizione di scansione 'volontaria' e' fuorviante: 'volontaria per le piattaforme, non per i cittadini, che vengono letti senza aver dato alcun consenso e senza che alcun giudice abbia mai ipotizzato un reato'. La Fondazione auspica che il Governo italiano e gli europarlamentari italiani assumano una posizione netta nella fase di conciliazione, a difesa della riservatezza delle comunicazioni come presupposto della liberta' di pensiero e della fiducia nell'ecosistema digitale europeo.

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(RADIOCOR) 18-07-26 15:03:32 (0334) 5 NNNN