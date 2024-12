Digitale: Ey, 45% famiglie italiane sceglie streaming per film, 33% per serie Tv -2

Smart Tv dispositivo piu' diffuso (69%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Le famiglie italiane mostrano segnali di voler ridurre il livello dei servizi per risparmiare, con il 29% disposto a passare a un abbonamento internet piu' economico e il 44% interessato agli abbonamenti di streaming con interruzioni pubblicitarie.

Tuttavia, esiste anche un interesse crescente per i servizi premium, con il 41% delle famiglie disposto a pagare di piu' per un'unica piattaforma che aggreghi Tv, video e contenuti, e il 37% disposto a pagare un extra per un piano mobile illimitato. Il 40% concorda che la crisi del costo della vita aumenti la necessita' di avere servizi di connettivita' e contenuti da un unico fornitore. I risparmi sui costi, la comodita' di ricevere un'unica bolletta e l'accesso a un unico punto di contatto per il servizio clienti sono tutti vantaggi percepiti da circa una famiglia italiana su sei. Per quanto riguarda la smart home, nonostante l'interesse, la penetrazione dei dispositivi rimane bassa. La smart Tv e' il dispositivo piu' diffuso (69%), seguita da consolle di videogiochi (23%) e dagli assistenti domestici digitali con comando vocale (23%). Il 50% degli italiani e' preoccupato per la possibilita' che gli hacker possano accedere agli elettrodomestici e device connessi a internet. Il 51% delle famiglie ritiene impossibile mantenere al sicuro i propri dati personali online, e solo il 42% sente di averne il controllo. Tuttavia, il 32% dei giovani e' aperto allo scambio di dati in cambio di servizi personalizzati. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, il 56% delle famiglie e' preoccupato che possa influire sull'affidabilita' dei contenuti, con una percentuale ancora piu' alta (62%) che teme il ruolo che "eventuali malintenzionati" potrebbero svolgere nello sfruttare l'AI per creare contenuti artefatti o pericolosi. Oltre la meta' delle famiglie (53%) ritiene inoltre che i governi e le autorita' dovrebbero fare di piu' per mitigare i potenziali rischi derivanti dall'uso improprio dell'AI.

com-Mar

