Digitale: Epifani, 1 italiano su 2 ne e' spaventato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - "Dai dati dell'Osservatorio per la Sostenibilita' Digitale emerge che la tecnologia digitale rimane oggi uno dei principali motori di comportamenti sostenibili - afferma Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilita' Digitale - persino piu' dell'interesse dichiarato per la sostenibilita'". Le differenze che emergono dal Disitm, evidenziano pero' due mondi a confronto: giovani Sostenibili Digitali, anziani Insostenibili Analogici. L'Osservatorio divide infatti gli italiani in quattro categorie: sostenibili analogici, sostenibili digitali, insostenibili analogici ed insostenibili digitali. "Chi si definisce ambientalista ma non ha familiarita' con il digitale - i cosiddetti Sostenibili Analogici - difficilmente riesce a tradurre le proprie convinzioni in azioni concrete, e questa distanza tra idee e comportamenti si accentua con l'eta'. Tra Generazione X e Baby Boomers, ad esempio, l'adozione di tecnologie sostenibili e' particolarmente bassa, nonostante l'interesse dichiarato.

Al contrario, esiste un segmento di popolazione - gli Insostenibili Digitali - che, pur non manifestando particolare attenzione all'ambiente, riesce comunque ad adottare pratiche sostenibili grazie all'uso della tecnologia. In alcuni casi, tra i Baby Boomers digitalizzati, questi comportamenti sono addirittura piu' diffusi che tra giovani ambientalisti ma tecnologicamente meno attrezzati. In parallelo, - sottolinea Epifani - l'indice Disitm dell'Osservatorio mostra una correlazione: piu' aumenta la convinzione ambientalista, piu' tende a diminuire la familiarita' con il digitale, soprattutto nelle fasce di eta' piu' avanzate". Tuttavia, questo schema si inverte nelle generazioni piu' giovani. "Essere sensibili ai temi ambientali non basta piu' - avverte Epifani - i dati ci dicono chiaramente che senza competenze digitali, anche le convinzioni piu' radicate sulla sostenibilita' rischiano di restare sulla carta, soprattutto con l'avanzare dell'eta'. E' il digitale, infatti, a fare la differenza nella capacita' di trasformare le idee in comportamenti concreti. Quello che sorprende e' che, mentre tra i piu' anziani l'ambientalismo tende ad accompagnarsi a una certa diffidenza verso la tecnologia, nelle generazioni piu' giovani chi e' ambientalista e' anche digitalizzato e considera il digitale uno strumento chiave per affrontare le grandi sfide ambientali. Serve quindi una nuova cultura della sostenibilita', che metta il digitale al centro come fattore abilitante e non come ostacolo." - conclude Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilita' Digitale.

