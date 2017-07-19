Digitale: Capitanio (Agcom), da Tar nessuno stop ad age verification su siti porno

Il Tribunale ha solo fissato il merito a breve, l'11 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - Non c'e' nessuno stop da parte del Tar all'age verification sui siti porno. Lo chiarisce Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, spiegando che "la tutela dei minori in internet passa anche attraverso un ambiente digitale piu' sicuro. Misure Agcom come il parental control gratuito, il patentino digitale o il codice influencer vanno in questa direzione. Quanto alla verifica dell'eta' per i siti pornografici la linea e' dettata dalle norme nazionali ed europee, a partire dal decreto Caivano. In relazione ad alcune ricostruzioni giornalistiche degli ultimi giorni, non risponde al vero l'affermazione secondo cui il Tar avrebbe disposto una sospensione o uno 'stop' ai provvedimenti dell'Autorita' in materia di age verification".

Il Tar in effetti, come si legge in una delle ordinanze (sono quattro i ricorrenti) ha semplicemente fissato a breve l'udienza di merito a breve, cioe' l'11 marzo, ritenendo che in questo modo le esigenze dei ricorrenti siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio.

"Pertanto, allo stato, gli atti dell'Autorita' - prosegue Capitanio - restano pienamente efficaci. Agcom sta proseguendo con le proprie attivita' di vigilanza e monitoraggio per la verifica della corretta adozione di sistemi di verifica dell'eta'".

Si legge nell'ordinanza del Tar: "considerata la particolare delicatezza degli interessi sottesi all'odierno contenzioso e ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell'art. 55, comma 10, il Tar accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 marzo 2026". Il comma 10 recita: "il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito".

