Digitale: Bain & Company, 75% dei consumatori delega all'AI le sue scelte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - In aumento anche la sensibilita' sulla privacy: il 50% degli italiani si dichiara preoccupato per l'uso dei propri dati personali, con un incremento di 13 punti rispetto al 2024. 'Oggi, per imprese e istituzioni, e' fondamentale bilanciare le potenzialita' dell'AI con trasparenza e responsabilita'', sottolinea Veratti, che richiama all'esigenza di un ecosistema digitale inclusivo e sostenibile.

L'Osservatorio rileva anche un avanzamento dei dispositivi indossabili basati su AI- In questo caso un terzo dei consumatori li accoglie positivamente, mentre un altro terzo li considera troppo "invasivi". 'L'integrazione dell'AI nei dispositivi e' ormai inevitabile, ma per raggiungere una diffusione matura c'e' ancora strada da fare', osserva Alessandro Lo Martire, Associate Partner di Bain & Company.

Nel corso dell'evento, svoltosi negli scorsi giorni, sono stati assegnati i Digital (R)evolution Awards 2025, che hanno premiato tre aziende: Generali per la reinvenzione dei processi operativi con l'AI ('Operations Reimagined'), Lottomatica per l'evoluzione della customer experience ('Experience Frontier') e TeamSystem per la capacita' di creare cultura e talenti in un modello AI-driven ('Adaptive Talent & Culture'). L'elemento comune, sottolinea Bain, e' la capacita' di trasformare l'intelligenza artificiale in valore concreto, senza sostituire l'uomo ma ampliandone le competenze.

imt-com

(RADIOCOR) 06-12-25 14:35:46 (0322) 5 NNNN