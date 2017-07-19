Difesa: Ue, confronto con Italia su prestito Safe procede positivamente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - Il dialogo tra la Commissione europea e l'Italia sul prestito Safe destinato alla difesa sta procedendo positivamente. Lo ha indicato il portavoce dell'esecutivo comunitario Thomas Regnier, riferendo che Roma ha fornito garanzie sui prossimi passaggi.

Il confronto riguarda l'ammontare che l'Italia intende effettivamente utilizzare dei 14,9 miliardi di euro assegnati e i tempi entro i quali comunichera' la propria decisione.

Bruxelles non indica ancora l'importo definitivo, poiche' l'accordo di prestito non e' stato firmato. Secondo la Commissione, l'Italia ha assicurato che trasmettera' le informazioni con un anticipo sufficiente a consentire l'eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate. Il portavoce ha precisato che eventuali fondi Safe non usati dall'Italia riassegnati entro l'anno attraverso un secondo bando da lanciare entro la fine dell'anno. I fondi residui potranno essere destinati agli Stati membri interessati a ottenere prestiti aggiuntivi rispetto a quelli gia' richiesti nei rispettivi piani nazionali. La Commissione ha ricevuto dall'Italia l'assicurazione che sara' informata rapidamente in caso di disponibilita' residue sui 14,9 miliardi di euro assegnati al Paese. I contatti bilaterali hanno riguardato specificamente l'importo che Roma intende utilizzare, ma Bruxelles non comunichera' la cifra definitiva prima della firma dell'accordo di prestito.

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(RADIOCOR) 25-08-26 13:08:44 (0314) 5 NNNN