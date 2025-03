Difesa: Tajani, partecipiamo a progetto Ue senza precludere rapporti con Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - 'Come Italia abbiamo un'industria della difesa, ma direi piu' della sicurezza in generale, fiorente. Dobbiamo essere parte della difesa europea ma non precluderci rapporti con l'industria della difesa americana, non solo per esportare ma anche per joint venture: ricordiamo che siamo parte della Nato che e' soprattutto un'alleanza politica di difesa della democrazia'.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a un incontro sul Made in Italy nell'ambito della rassegna 'Agricoltura e'' in corso a Roma. 'Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato' ha aggiunto ricordando che, in merito alla vicenda degli attacchi Usa agli Houti nel Mar Rosso, 'i nostri mercantili li proteggiamo da soli con la nostra marina militare. Siamo integrati in una serie di operazioni con Stati Uniti e Regno Unito ma siamo alla guida della missione europea, che secondo me e' il primo passo verso la difesa europea'.

