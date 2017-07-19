Difesa: Starmer, Uk schierera' suo gruppo aeronavale in Atlantico del Nord -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - L'Atlantico del Nord e' l'area in cui possono operare i sottomarini russi provenienti dalle basi della flotta del Nord o della flotta del Baltico, dopo aver attraversato il passaggio strategico tra le coste della Groenlandia e del Regno Unito, il Giuk (Groenlandia, Islanda, Regno Unito), particolarmente monitorato dagli alleati.

Di recente l'amministrazione americana ha esercitato forte pressione su Danimarca e sull'Europa, dichiarando l'intenzione di acquisire la Groenlandia per garantire la protezione degli Stati Uniti, accusando Copenaghen e gli europei di non fare abbastanza contro le minacce russe e cinesi nell'Artico e, implicitamente, nell'Atlantico del Nord. Anche la Francia schierera' il proprio gruppo aeronavale nella zona nel 2026.

