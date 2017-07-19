Difesa: Rauti, rafforzare resilienza di fronte a nuove minacce

Necessario definire uno spazio cyber nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - Di fronte alle nuove minacce noi "dobbiamo rafforzare la nostra resilienza, dobbiamo essere capaci di rispondere in prontezza e dobbiamo avere una valutazione e un'analisi della minaccia preventiva e quindi una risposta proattiva alla situazione". Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti intervenendo al Defence Summit organizzato dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali. "Il primo obiettivo, non banale - ha aggiunto Rauti - e' la definizione dello spazio cyber nazionale come un teatro operativo, va considerato e trattato come un teatro operativo".

vmg

(RADIOCOR) 04-12-25 14:58:16 (0458) 5 NNNN