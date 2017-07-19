Difesa: PND-Aparf, bene nascita scuola pilotaggio droni ad aeroporto Frosinone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - "Piena soddisfazione" da parte del Polo Nazionale Droni e dell'Associazione Per l'Aeroporto di Roma Frosinone (Aparf) per la nascita presso l'Aeroporto "Girolamo Moscardini" di Frosinone del 66esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, reparto che sara' responsabile della formazione e dell'addestramento del personale destinato a operare nel settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto. E', dicono la presidente del Pnd Sabrina Zuccala' e il presidente di Aparf Tiziano Schiappa, "un passo significativo verso un concetto di sviluppo piu' ampio e strategico per il sito aeroportuale e di conseguenza per la citta' di Frosinone e per il Lazio".

Questo primo traguardo rappresenta "un impegno mantenuto, la conservazione della storica vocazione al Volo del sito di Frosinone ed a Polo di cultura aeronautica , prima con la Scuola Elicotteristi ed ora come Scuola per Pilotaggio di Droni, un traguardo raggiunto dopo percorso che ha visto il coinvolgimento di istituzioni nazionali e territoriali, del Ministero della Difesa, delle rappresentanze politiche locali e del Governo".

fon

(RADIOCOR) 25-06-26 19:35:00 (0738) 5 NNNN