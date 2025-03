Difesa: Perego, Starlink ha 7mila satelliti e progetto Ue 400, ci serve servizio subito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mar - "Starlink ha oltre 7mila satelliti e l'alternativa europea ne ha 400: noi dobbiamo costruire la nostra costellazione europea certamente, ma vogliamo anche un servizio efficiente subito".

Cosi' il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in merito alla possibilita' che l'Italia sottoscriva nuovi accordi in materia di comunicazione internet satellitare per le forze armate. Secondo quanto emerso nei mesi scorsi Starlink potrebbe arrivare a sottoscrivere un contratto a questo scopo con il governo italiano. Iris2 e' invece il progetto Ue in via di sviluppo per una costellazione satellitare in orbita bassa e media per connessioni internet.

fon

(RADIOCOR) 13-03-25 11:37:14 (0297)SPACE,EURO 5 NNNN