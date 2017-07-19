Difesa: Parigi mira a entrare nel programma missilistico anglo-tedesco (Ft)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - La Francia vuole unirsi al programma missilistico congiunto sviluppato da Germania e Regno Unito per la produzione di nuovi missili a lungo raggio capaci di colpire obiettivi in profondita' nel territorio russo senza il supporto diretto degli Stati Uniti.

Lo riporta il Financial Times, secondo cui Parigi ha manifestato formalmente interesse a partecipare al progetto di "deep precision strike" avviato da Berlino e Londra nel 2024 nell'ambito dell'accordo di difesa Trinity House. Il programma punta a sviluppare una nuova famiglia di missili terrestri con raggio superiore ai 2.000 chilometri, inclusi missili cruise stealth e armi ipersoniche difficili da intercettare. L'iniziativa ha acquisito nuova urgenza dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di cancellare il piano di dispiegamento in Germania di missili Tomahawk e altri sistemi a lungo raggio previsti durante l'amministrazione Biden. Secondo il Ft, l'interesse francese riflette anche la convinzione crescente del presidente Emmanuel Macron che armi convenzionali avanzate possano rappresentare un complemento strategico alla deterrenza nucleare francese. In un discorso pronunciato a marzo, Macron aveva sottolineato l'importanza di missili a lungo raggio, difese aeree e sistemi di sorveglianza per gestire l'escalation "prima della soglia nucleare". Parigi propone inoltre il coinvolgimento di ArianeGroup - partecipata da Airbus e Safran - per fornire booster destinati ai sistemi ipersonici. Tra le aziende coinvolte nei colloqui figurano anche Mbda e la startup anglo-tedesca Hypersonica. Il progetto resta ancora in fase concettuale e dovrebbe entrare in servizio all'inizio degli anni 2030. Berlino guarda con favore all'ingresso francese, mentre a Londra emergono alcune preoccupazioni sul rischio che l'arrivo di un nuovo partner possa complicare gli equilibri industriali e strategici del programma.

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(RADIOCOR) 22-05-26 15:40:46 (0502) 5 NNNN