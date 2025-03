Difesa: nel libro bianco Ue si adombra un possibile futuro ricorso al Mes per finanziamenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 mar - L'obiettivo del piano Ue e' 'essere pronti per il 2030' in termini di difesa e sicurezza. In sostanza si tratta di colmare le lacune in termini di capacita', concentrandosi sulle capacita' critiche 'identificate dagli Stati membri'; sostenere l'industria della difesa europea attraverso una domanda aggregata e un aumento degli appalti collaborativi (congiunti fra Stati); sostenere l'Ucraina attraverso una maggiore assistenza militare e una piu' profonda integrazione delle industrie della difesa europee e ucraine; creare un effettivo mercato europeo della difesa attraverso innovazioni di punta come l'intelligenza artificiale e la tecnologia quantistica; rafforzare la prontezza europea per gli scenari peggiori, migliorando la mobilita' militare, l'accumulo di scorte e rafforzando le frontiere esterne, in particolare il confine terrestre con Russia e Bielorussia; afforzare la partnership con paesi che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la spesa pubblica per la difesa, lo scomputo dal patto di stabilita' (deviazione permessa rispetto all'obiettivo di spesa netta concordato) sara' limitato a un aumento della sola spesa per la difesa, prendendo come punto di partenza la categoria statistica "difesa" nella classificazione delle funzioni di governo (spese correnti e spese di investimento) fino a un massimo dell'1,5% del pil per ogni anno di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per un periodo di quattro anni. E' possibile in ogni caso prolungare ulteriormente di anno in anno la scadenza della flessibilita', cosa che sara' molto probabile trattandosi di spese che vanno sostenute per molti anni.

Bruxelles raccogliera' fino a 150 miliardi di euro sui mercati dei capitali, attingendo al suo consolidato approccio di finanziamento unificato per aiutare gli Stati membri di aumentare rapidamente e sostanzialmente gli investimenti nelle capacita' di difesa dell'Europa. Questi fondi saranno erogati agli Stati membri interessati su richiesta, sulla base di piani nazionali. Non e' chiaro se tutti i paesi richiederanno i prestiti, peraltro per diversi non ci sarebbe convenienza perche' gia' si indebitano a tassi inferiori a quelli, comunque favorevoli, ai quali si indebita la Commissione. Quest'ultima preferirebbe che tutti i 27 chiedessero prestiti per evitare che sui paesi che ne faranno ricorso ricada uno stigma (quindi una maggiore esposizione sui mercati finanziari).

Gli esborsi assumeranno la forma di prestiti a lunga scadenza (fino a 45 annio) a prezzi competitivi e strutturati in modo attraente, da rimborsare dagli Stati membri beneficiari. I prestiti saranno sostenuti dal margine di bilancio Ue. Safe consentira' agli Stati membri di aumentare immediatamente e massicciamente i loro investimenti nella difesa attraverso appalti comuni dall'industria della difesa europea, concentrandosi sulle capacita' prioritarie. Inoltre consentira' ai paesi in via di adesione, ai paesi candidati, ai potenziali candidati e ai paesi che hanno firmato un partenariato per la sicurezza e la difesa con la Ue di unirsi agli appalti comuni e contribuire alla domanda aggregata compresa la Turchia).

