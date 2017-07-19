Difesa: Meloni a militari, 'Credibilita' che costruite e' strumento straordinario'

'L'Italia viene ascoltata perche' e' una nazione autorevole' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - "La credibilita' che voi costruite e' uno straordinario strumento del quale io dispongo e le istituzioni dispongono per difendere l'interesse nazionale italiano". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del videocollegamento in cui ha rivolto gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. "Io sono qui oggi soprattutto per dire agli italiani che chi rappresenta le istituzioni al nostro livello non viene ascoltato perche' e' bravo, veniamo ascoltati perche' rappresentiamo una nazione autorevole, una nazione forte. E quella forza - ha sottolineato la premier - non la costruiamo noi. Quella forza la costruiscono migliaia di uomini e donne sparsi nel mondo, lontani dalle loro famiglie, disposti a sacrificarsi e a farlo nell'ombra per dare a noi quello che serve a difendere l'Italia".

