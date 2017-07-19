Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Difesa: Meloni a militari, 'Credibilita' che costruite e' strumento straordinario'

            'L'Italia viene ascoltata perche' e' una nazione autorevole' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - "La credibilita' che voi costruite e' uno straordinario strumento del quale io dispongo e le istituzioni dispongono per difendere l'interesse nazionale italiano". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del videocollegamento in cui ha rivolto gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. "Io sono qui oggi soprattutto per dire agli italiani che chi rappresenta le istituzioni al nostro livello non viene ascoltato perche' e' bravo, veniamo ascoltati perche' rappresentiamo una nazione autorevole, una nazione forte. E quella forza - ha sottolineato la premier - non la costruiamo noi. Quella forza la costruiscono migliaia di uomini e donne sparsi nel mondo, lontani dalle loro famiglie, disposti a sacrificarsi e a farlo nell'ombra per dare a noi quello che serve a difendere l'Italia".

            fil

            (RADIOCOR) 22-12-25 13:22:24 (0255)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.