Difesa: Mattarella visita Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze

In occasione della cerimonia del 170mo anniversario (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 giu - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato i reparti operativi dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, unica officina farmaceutica della Stato dal 2001 unita' Produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa in occasione della cerimonia del centosettantesimo anniversario.

Il Capo dello Stato e' stato ricevuto dal sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago e dal direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa, Nicola Latorre. Cosi' un comunicato del ministero della Difesa in cui si riferisce che nel corso della visita sono state approfondite le produzioni di Presidi Medici Chirurgici, farmaci orfani per le malattie rare e il reparto di nuova realizzazione dedicato alla produzione e all'infialamento di autoiniettori. Latorre, ha sottolineato che 'il chimico farmaceutico rimane fondamentale per la sicurezza sanitaria delle nostre Forze Armate e del Paese. La missione dello stabilimento non e' mutata nel corso degli anni, cosi' come non e' venuta meno, anzi si e' rafforzata, la ragione per cui con tanta lungimiranza si dette vita all'Agenzia Industrie Difesa.

Garantire un'autonomia strategica nell'ambito del nostro sistema Difesa. Dopo 170 anni dalla sua nascita, nella continuita' della sua missione, si rinnova la rilevanza strategica del Farmaceutico Militare di Firenze. Oggi, alla presenza del presenza del Presidente della Repubblica onoriamo la storia del Farmaceutico e proseguiamo nel nostro impegno futuro".

