Difesa: Mattarella, si allargano impegni e dimensioni come spazio e cibernetica

Problemi sempre piu' intrecciati e comuni. Serve adeguamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - "E' come se in ogni ambito, ogni versante si siano ampliati i confini e allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno. Lo e' per le Forze Armate con una sempre piu' stringente e crescente esigenza di integrazione e collaborazione con campi che sono necessariamente comuni, sempre di piu'. Lo e' nell'ambito globale, nell'Alleanza, non e' piu' soltanto la dimensione nazionale che e' oggetto del nostro impegno". Cosi' il Presidente della Repubblica, nei saluti ai contingenti militari dalla sede del Covi, sottolineando l'impegno dell'Italia "per la stabilita' nella vita internazionale e negli ambiti territoriali piu' delicati".

"E non soltanto - ha aggiunto il Capo dello Stato - per motivi di lealta' di alleanze, di vita nell'Unione europea ma anche perche' obiettivamente i problemi sono diventati talmente intrecciati e comuni che non vi sono distinzioni". E ai tradizione settori di intervento, ha osservato, "si aggiungono altre dimensioni, quella del fondo marino, quella dello spazio, quelle immateriali, cibernetiche. Sotto ogni profilo si allargano i confini di impegno. E questo richiede alle Forze Armate, che vi stanno rispondendo con efficienza ed efficacia, un adeguamento a queste nuove dimensioni in ogni condizione e sotto ogni profilo".

