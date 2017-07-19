Difesa: Marsiaj, aumento spesa diventi politica industriale, rafforzare filiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma 03 feb - "L'aumento della spesa per la difesa dal 2% al 3,5% del Pil entro il 2035 non puo' essere solo una scelta di bilancio: deve diventare una politica industriale. Tre sono le condizioni chiave perche' questo investimento generi valore nazionale ed eviti dipendenze strategiche esterne: qualita' della spesa, radicamento nazionale e rafforzamento strutturale della filiera industriale". Cosi' Giorgio Marsiaj, delegato del presidente di Confindustria per l'Aerospazio, al convegno "La missilistica e la Supply Chain della difesa", organizzato da Rid Analytics e Mbda.

Secondo Marsiaj, "concentrare le risorse sugli investimenti attiva filiere produttive, stimola ricerca e sviluppo e produce benefici tecnologici anche in altri settori dell'economia, ben oltre il comparto difesa. E' fondamentale trattenere competenze e proprieta' intellettuale in Italia, rafforzando pmi e mid-cap, e garantire accesso al credito e capitale di lungo periodo per sostenere la crescita dimensionale e tecnologica delle imprese".

Sulla strategia di Confindustria, Marsiaj ha indicato tre direttrici: rafforzare la filiera nazionale coinvolgendo nuovi partner, valorizzare e aggregare le imprese esistenti; sviluppare cooperazioni internazionali con le principali associazioni industriali europee e asiatiche; investire su capitale umano e ricerca, in particolare attraverso il Tavolo Confindustria-CRUI, per costruire competenze strategiche nel settore aerospazio e difesa.

"Il messaggio e' chiaro - ha concluso il delegato di Confindustria - Senza persone, competenze e ricerca applicata, l'aumento della spesa non genera autonomia strategica ne' crescita industriale duratura. Il nostro obiettivo e' costruire un ecosistema industriale solido, competitivo e capace di trattenere valore in Italia in una fase storica decisiva." fon.

