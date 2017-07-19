Difesa: Mariani, Italia deve investire subito, arrivare pronti a tavoli Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Se "vogliamo andare in maniera credibile e forte come Italia verso una difesa europea", l'Italia deve studiare le soluzioni e investire subito "prima di arrivare ai tavoli di collaborazione". Lo ha sottolineato l'a.d. di Mbda Italia, Lorenzo Mariani, intervenendo al Defence Procurement Forum dello Stato Maggiore della Difesa. "Quello che raccoglieremo sui tavoli di collaborazione, anche come ritorno sul territorio, dipende da quanto abbiamo lavorato prima" ha proseguito il manager. "Noi arriviamo di solito ai tavoli con nazioni che hanno gia' individuato le soluzioni, avviato il disegno e parte degli schemi produttivi" ha ricordato.

Mariani ha poi individuato tre rischi nel percorso di creazione di una vera difesa europea. Il "rischio America" perche' "industrialmente agli Stati Uniti una industria della difesa europea forte e unita non fa comodo. Il secondo e' il "rischio Germania" che a una industria "in alcuni settori piu' frammentata e in altri piu' solida ma sta ricevendo una iniezione di capitali importante e questo non sempre porta a convergere su temi di comunalita'". Il terzo rischio, secondo Mariani, "la deriva nazionalista": Mbda e' nata "in un momento dove c'erano pochi soldi e questo rende piu' facile mettersi d'accordo".

