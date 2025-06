Difesa: Kubilius, regole antitrust non ostacolino capacita' concorrenza globale industria Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 giu - 'Vogliamo che le nostre regole sulla concorrenza non ostacolino la nostra preparazione alla difesa. Forniamo linee guida chiare su come tratteremo le fusioni e gli aiuti di Stato nel settore della difesa. Vogliamo confrontarci con i governi e le parti sociali per valutare se sia necessario affrontare la Direttiva sull'orario di lavoro in relazione al personale militare a supporto della preparazione alla difesa'. Lo ha indicato il commissario alla difesa Andrius Kubilius presentando le proposte della Commissione per la facilitazione degli investimenti in difesa e sicurezza.

Richiesto di chiarire se questa sia un'apertura alla formazione di 'colossi' industriali europei in questo settore, Kubilius ha 'Non so se si trattera' di societa' giganti, certo noi europei dobbiamo disporre di societa' che competono con altri entita' globali, nel settore la concorrenza e' globale e per questo vogliamo riunire le forze: di conseguenza dobbiamo avere regole antitrust che non siano un ostacolo a procedere in tale direzione'.

