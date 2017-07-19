Difesa: Giorgetti, su aumento spese stiamo gestendo, non c'e' polemica
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Io so i tempi, le modalita', il quantum" che non dipendono "da me ma tutto il resto lo stiamo gestendo, non c'e' polemica su questo".
Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato in Senato sulle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto che ha rilevato oggi da Bruxelles come Giorgetti sia consapevole degli impegni Nato sull'aumento delle spese per la difesa.
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(RADIOCOR) 18-06-26 16:18:10 (0516) 5 NNNN