Difesa: Giorgetti, siamo a livelli di titoli, serve tempo e condivisione

'Discusso due giorni per capire contenuto Rearm Eu' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - "Vedo numeri da tutte le parti, quando, a livello di Nato, a livello di Europa, preciseranno quelli che sono dei titoli...io ho discusso due giorni per capire il contenuto del titolo del Rearm Eu, che vale pure per le spese della Nato, cosa sono contenute, cosa non sono contenute. C'e' tanto lavoro, lo stiamo facendo e ci stiamo lavorando. Vedo numeri che compaiono un po' tutte le parti, non e' una roba semplice, richiede tempo e condivisione a livello non solo europeo". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato alla Camera a margine del question time, sulla questione del raggiungimento del livello del 2% della spesa in ambito Nato, e, piu' in generale, nel quadro della difesa comune Ue.

