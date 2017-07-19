Difesa: Giorgetti, se fuori da infrazione valuteremo se chiedere deroga spese (RCO)

Permetterebbe di non toccare risorse per sanita' e scuola (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - "Il dibattito sulla spesa per la difesa ci sara' dalla prossima primavera quando e se usciremo dalla procedura di infrazione". Cosi' il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel punto stampa alla Camera dopo il via libera della manovra. "Perche' se l'Italia esce dalla procedura di infrazione, vedremo perche' manca ancora domani dobbiamo andare sotto il 3% non e' affatto scontato che questo avvenga naturalmente il mio auspicio, allora - ha aggiunto Giorgetti - valuteremo se chiedere la deroga per l'aumento delle spese per la difesa in modo da non toccare in alcun modo le spese destinate a sanita', scuola, istruzione e quant'altro".

vmg-bof

(RADIOCOR) 30-12-25 13:27:34 (0294) 5 NNNN