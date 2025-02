Difesa: Giorgetti, immaginare un Recovery plan, no iniziative autonome

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - 'Aumentare la spesa per la difesa deve essere un obiettivo teso a rilanciare l'industria e la crescita. Per questo bisogna immaginare un Recovery Plan per la difesa. Se ogni paese inizia a muoversi autonomamente aumenteranno inevitabilmente i costi per lo Stato in modo irrazionale'. E' la posizione espressa con forza oggi dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in occasione di una riunione ristretta dei ministri europei del G20 e ribadita nel corso del bilaterale con il ministro delle Finanze polacco Andrzej Domaski.

