Difesa: Dreosto, Ddl Lega per commissione d'inchiesta su ingerenze straniere

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - "Abbiamo presentato in Senato un disegno di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle ingerenze straniere. In un contesto di competizione globale sempre piu' accesa, dove settori della nostra economia sono sotto attacco, diventa sempre piu' necessario tutelare i nostri asset strategici dall'interferenza di potenze autocratiche straniere, che minano alla stabilita' dell'Occidente, anche a seguito degli allarmi dell'Intelligence, contenuti nel report 2023'. Cosi' in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto, firmatario del disegno di legge e segretario della commissione Esteri e Difesa. "Pensiamo ad azioni ostili come la manipolazione delle notizie, a ingerenze dirette o indirette, anche elettorali, o all'utilizzo delle nuove tecnologie, inclusi cyber attacchi. Il Parlamento italiano puo' e deve essere protagonista della difesa dei nostri interessi strategici: su esempio di quello che gia' accade al Parlamento europeo con la Commissione Inge, l'Italia puo' essere precursore di iniziative di questo genere, per una maggiore collaborazione tra Parlamenti nazionali dell'Occidente e per creare un fronte di resistenza all'allineamento in corso delle potenze autocratiche, come quelle cinesi e russe. Auspichiamo - conclude Dreosto - ci sia massimo interesse a far progredire la proposta, frutto di una condivisione delle motivazioni con alcuni colleghi di altri partiti, perche' il tema della difesa della democrazia e degli interessi italiani non deve avere colore politico".

com-nep

(RADIOCOR) 01-03-24 19:04:04 (0647) 5 NNNN