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            Difesa: Crosetto, si' a Safe? Vi cito il Vangelo, 'dai frutti li rinosceremo'

            Tutti i giorni parlo con Giorgetti, piu' che con mia moglie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - "Vi cito il Vangelo, dai frutti li riconosceremo...". Cosi' il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interpellato dai cronisti nel Transatlantico della Camera, sull'adesione dell'Italia ai fondi europei per la difesa, Safe, al centro anche di un suo intervento in Aula nel corso del question time. E a chi gli chiedeva se sulla questione e' in contatto con il ministro dell'Economia, ha risposto: "Tutti i giorni parlo con Giorgetti, parlo piu' con Giorgetti che con mia moglie".

            Bof.

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            (RADIOCOR) 20-05-26 16:12:11 (0555)GOV,PA 5 NNNN

              


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