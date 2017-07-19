Difesa: Crosetto, Safe e' alternativa a BoT, valuteremo quanto usare dei 14,9 mld

E' scelta tecnica, non politica, non aggiunge spesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Il programma Safe "per come e' stato impostato e' uno strumento di finanziamento della spesa militare. Non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. Per cui in Italia il Safe e' un'alternativa. Io sento tutti parlare di Safe come se fosse la panacea di tutti i mali. E' una scelta totalmente tecnica che faremo entro la fine dell'anno: sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BoT e ai CcT, dal punto di vista della convenienza finanziaria. Saranno 5, 6, 7, 8 sulla base di quello che decidera' di fare il Ministero della Difesa".

Lo ha precisato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'informativa con il responsabile degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle commissioni Esteri del Senato ed Esteri e Difesa Camera, sugli esiti del vertice Nato di Ankara.

Il Ministero, ha aggiunto Crosetto, "prendera' quei capitoli che sono gia' impegnati e li spendera' sulle cose su cui sono impegnati utilizzando quel sistema di finanziamento. Per cui non e' una scelta politica che rafforza o non rafforza l'Europa, e' una scelta che e' stata vista in modo tecnico.

La scelta politica sara' lo scostamento di bilancio che voteremo, se voteremo a settembre, sullo 0,9 per la difesa e lo 0,6 per l'energia, perche' quest'anno la procedura di infrazione ci consente di investire di piu' solo se faremo lo scostamento e in quel modo lo vedremo nel 2027-28. Quelle saranno scelte politiche sia sull'energia che sulla difesa. A oggi il Safe e' una scelta puramente tecnica come finanziamento delle attuali spese della difesa", ha ribadito Crosetto.

fil.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-07-26 10:22:20 (0264)EURO 5 NNNN