Difesa: Crosetto, in incontro con Colby focus su Medio Oriente e Ucraina

Per ministro colloqui con ceo Rheinmetall, Mbda e Oracle (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Focus su Medio Oriente e Ucraina ma anche stabilita' del fianco sud del Mediterraneo, Africa e guerra ibrida: sono i principali temi dell'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario americano al ministero della Guerra Elbridge Colby a margine della Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco.

L'incontro, scrive il ministero della Difesa su X, e' stata anche "occasione di approfondimento sulla rilevanza strategica dell'Indo-Pacifico, sempre piu' centrale per gli equilibri globali e per la sicurezza internazionale". Nel colloquio con Colby e' stata condivisa la volonta' "di rafforzare la cooperazione strategica, anche attraverso nuove partnership nel settore industria difesa e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza e alla difesa".

Gli incontri a Monaco del ministro non sono stati solo con controparti istituzionali: Crosetto ha avuto colloqui, tra gli altri, con con il ceo di Rheinmetall Armin Papperger, con il numero uno di Mbda Eric Beranger, con il co-ceo di Oracle Mike Sicilia, con il ceo di Boeing Defence Steven Parker.

Altri incontri a margine della conferenza si sono tenuti con Michael Punke, vice president Global Public Policy di Amazon Web Services, e con Lisa Monaco, presidente degli Affari globali di Microsoft.

