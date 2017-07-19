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            Difesa: Crosetto, con Meloni e Giorgetti coniugheremo sicurezza ed energia -2-

            Industrie del settore siano piu' veloci o fine dinosauri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 giu - Crosetto ha, inoltre, evidenziato che "il grande rischio delle nostre industrie della difesa e' di non adeguarsi ai tempi, di non capire che nell'industria della difesa sono cambiati in tempi, come in quella nello spazio, che devono essere piu' veloci, meno costose, piu' innovative, perche' una volta potevano pensare che lo stesso prodotto durasse 30 anni, 20 anni, sugli aerei anche 40, adesso invece la tecnologia avanza ogni giorno e rischiano di fare la fine dei dinosauri se non capiscono che il mondo e' cambiato".

            Bof

            (RADIOCOR) 01-06-26 19:08:34 (0566)GOV 5 NNNN

              


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