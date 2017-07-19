Difesa: Crosetto, a gennaio-febbraio in Parlamento piano di riorganizzazione totale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 dic - "Voglio portare in Parlamento a gennaio-febbraio il tema di una riorganizzazione totale della Difesa". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nell'intervento che ha chiuso il Defence Summit de Il Sole 24 Ore. "Riorganizzazione totale della Difesa significa costruire la Difesa dal punto di vista degli uomini, dal punto di vista degli strumenti normativi, dal punto di vista degli strumenti giuridici, a 360 gradi, in grado di affrontare le sfide del futuro". "Una Difesa - ha proseguito - che sia anche in grado di cambiare se serve. Perche' noi in un mondo fluido, con minacce fluide, con tutto che cambia, dobbiamo essere pronti ad avere una Difesa che puo' cambiare ad adeguarsi con una velocita' che non era richiesta fino a qualche anno fa".

fon

(RADIOCOR) 04-12-25 18:19:33 (0615) 5 NNNN