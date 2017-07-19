Difesa: Cremnago, necessario rafforzare la cooperazione europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - "Il nostro tema e' la scala, la massa critica. Dobbiamo rafforzare la cooperazione tra europei, dobbiamo mettere da parte certi egoismi in favore non di una difesa europea, non mi piace quella parola, mi piace la parola cooperazione". Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago intervenendo al Defence Summit organizzato dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali. "Mettiamo insieme le industrie della difesa - ha aggiunto Cremnago - vediamo dove ci sono delle inefficienze, vediamo dove possiamo essere piu' efficaci, facciamo entrare i capitali privati, lavoriamo sul poterci dotare delle nuove tecnologie come strumenti di crescita e forse possiamo mantenere la supremazia tecnologica, altrimenti il nostro sistema democratico, che vogliamo difendere, risulta piu' debole rispetto alle autocrazie del resto del mondo".

