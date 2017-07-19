Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Difesa: Cingolani, Europa non e' continente sicuro, 2-3 anni per migliorare

            Ci vorra' piu' tempo per sicurezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - 'Noi abbiamo un gap come Europa a livello di armamento e di difesa che non ci rende un continente sicuro e in secondo luogo, le tecnologie con cui possono attaccarci evolvono con grande rapidita', quindi non solo dobbiamo compensare il gap, ma dobbiamo anche sviluppare qualcosa di nuovo. Le grandi aziende europee si stanno consorziando, si stanno dando una mano e io credo che nei prossimi 2-3 anni la nostra capacita' difensiva migliorera', ma per essere sicuri ci vorra' molto di piu''.

            Cosi' Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, durante il programma Cinque Minuti, rispondendo alla domanda su "tra quanto tempo saremo pronti per respingere un attacco di missili o di droni", aggiungendo che 'e' una domanda molto complessa perche' queste sono tecnologie che evolvono con una rapidita' impressionante'.

            Fla-

            (RADIOCOR) 09-12-25 19:40:43 (0654) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Leonardo 49,46 +2,64 17.36.57 48,51 50,12 49,06


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.