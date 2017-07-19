Difesa: Cingolani, Europa non e' continente sicuro, 2-3 anni per migliorare

Ci vorra' piu' tempo per sicurezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - 'Noi abbiamo un gap come Europa a livello di armamento e di difesa che non ci rende un continente sicuro e in secondo luogo, le tecnologie con cui possono attaccarci evolvono con grande rapidita', quindi non solo dobbiamo compensare il gap, ma dobbiamo anche sviluppare qualcosa di nuovo. Le grandi aziende europee si stanno consorziando, si stanno dando una mano e io credo che nei prossimi 2-3 anni la nostra capacita' difensiva migliorera', ma per essere sicuri ci vorra' molto di piu''.

Cosi' Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, durante il programma Cinque Minuti, rispondendo alla domanda su "tra quanto tempo saremo pronti per respingere un attacco di missili o di droni", aggiungendo che 'e' una domanda molto complessa perche' queste sono tecnologie che evolvono con una rapidita' impressionante'.

