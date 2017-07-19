Difesa: accordo Uk-Giappone per rafforzare cooperazione -2

Focus su teatro euro-atlantico e indo-pacifico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Abbiamo chiaramente indicato come priorita' l'ulteriore approfondimento del nostro partenariato negli anni a venire', ha detto Keir Starmer insieme a Sanae Takaichi, dopo l'incontro a Tokyo. 'Questo - ha aggiunto - significa lavorare insieme per rafforzare la nostra sicurezza collettiva, nell'area euro-atlantica e nella regione indo-pacifica', ha aggiunto. Sanae Takaichi ha riferito che i due leader discuteranno 'della cooperazione per una regione indo-pacifica libera e aperta, nonche' della situazione in Medio Oriente e in Ucraina'.

