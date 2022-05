Diamanti: "The Rock" venduto all'asta per 17,8 mln, sotto le attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mag - "The Rock", diamante bianco da 228,31 carati, il piu' grande mai venduto all'asta, e' stato aggiudicato per 17,8 milioni di euro, cifra inferiore a quanto stimato e lontana dai record della categoria. La somma battuta da Christie's al termine di una sessione durata soltanto pochi minuti non comprende la commissione della casa d'aste, che sara' annunciata successivamente. Il mercato si attendeva un prezzo compreso tra i 19 e i 28,4 milioni di euro. Il record per una pietra simile (163,41 carati) era stato di 33,7 milioni di dollari, vale a dire 206.236 dollari per carato. "The Rock" era stato estratto un Africa del Sud all'inizio degli anni Duemila e in seguito venduto da Christie's privatamente a un collezionista del Nordamerica.

