Diamanti: scoperto in Botswana il secondo piu' grande al mondo dopo il "Cullinan"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ago - E' stato presentato oggi da Lucara Diamond, societa' canadese di esplorazione ed estrazione di diamanti, quello che secondo gli esperti e' il secondo diamante grezzo piu' grande mai trovato sulla terra. La pietra preziosa, scoperta in una miniera del Botswana, pesa 2.492 carati. Il record del diamante grezzo piu' grande del mondo e' detenuto dal leggendario 'Cullinan', dal peso di 3.106 carati. Rinvenuto nel 1905 a Cullinan, vicino a Pretoria, in Sudafrica, fu presentato dal governo sudafricano al re Edoardo VII come dono per i gioielli della Corona britannica. Il diamante grezzo, di colore bianco e delle dimensioni di 10 cm per 6,5 cm, ha prodotto nove pietre principali, 96 brillanti e nove frammenti grezzi. I due pezzi piu' grandi, di 530 carati e 317 carati, ornano rispettivamente lo scettro e la corona reali, entrambi esposti alla Torre di Londra.

red-mar

(RADIOCOR) 22-08-24 17:35:32 (0457) 5 NNNN