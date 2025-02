Dhl Express: consolida cargo aereo Italia, quota del 20% merce trasportata

Milano Malpensa principale hub cargo del Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 feb - Dhl Express consolida la sua posizione nel segmento cargo aereo italiano con un contributo di circa il 20% alla merce totale trasportata nel 2024. Nel sistema aeroportuale italiano, spiega una nota, Milano Malpensa si conferma il principale Hub cargo del Paese, il quinto a livello europeo: con 727mila tonnellate di merce avio rappresenta il 62% del mercato - con il 23% dei volumi trasportato per via aerea - davanti a Roma Fiumicino (Fonte Assaeroporti). Inaugurato nel 2021 con un investimento di 110 milioni di euro, l'Hub Dhl Express a Malpensa e' un'infrastruttura strategica che supporta la crescita dell'export delle imprese italiane ed oggi lavora oltre 112mila colli al giorno, contando piu' di 50 movimenti aerei giornalieri per 28 collegamenti diretti - 4 intercontinentali, sette con altri hub europei e 17 con aeroporti in Italia ed Europa. Dhl Express presidia inoltre tutti i principali aeroporti cargo italiani: e' infatti presente a Bologna, Venezia, Brescia, Pisa, Ancona, Roma Ciampino e Napoli e - dal 2020 a oggi - ha investito 180 milioni di euro nelle proprie infrastrutture aeroportuali italiane per sostenere la crescita del trasporto aereo merci, che Iata prevede in aumento del 3% annuo per i prossimi 20 anni.

Lab-com

(RADIOCOR) 20-02-25 11:16:18 (0299)INF 5 NNNN