Dfp: Istat, primi mesi 2026 meno positivi, complesso formulare ipotesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Le informazioni congiunturali disponibili per i primi mesi del 2026, il cui quadro informativo e' ancora in fase di completamento, sembrano confermare una dinamica meno positiva per l'economia rispetto all'ultimo trimestre". Lo afferma Istat in audizione sul Dfp, ricordando che le stime sull'andamento del primo trimestre saranno pubblicate il 30 aprile. "Il contesto economico in cui si manifesta il nuovo shock presenta differenze significative rispetto al 2022, quando all'aumento dei prezzi dei beni energetici si sommavano strozzature dal lato offerta e il forte rimbalzo della domanda all'uscita dall'emergenza sanitaria. In questo momento, come riconosciuto da tutte le principali organizzazioni internazionali e sottolineato nel Dfp, risulta complesso formulare ipotesi sull'evoluzione degli scenari globali e sulle reazioni degli operatori economici", spiegano.

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(RADIOCOR) 28-04-26 09:23:01 (0210) 5 NNNN